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As-Saffat
170
37:170
فكفروا به فسوف يعلمون ١٧٠
فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠
فَكَفَرُواْ
بِهِۦۖ
فَسَوۡفَ
يَعۡلَمُونَ
١٧٠
But ˹now˺ they reject it, so they will soon know.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.