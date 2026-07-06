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As-Saffat
168
37:168
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨
لَوۡ
أَنَّ
عِندَنَا
ذِكۡرٗا
مِّنَ
ٱلۡأَوَّلِينَ
١٦٨
“If only we had a Reminder like ˹those of˺ earlier peoples,
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.