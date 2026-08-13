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التفسير: يوسف ٨٧:١٢
يوسف
٨٧
٨٧:١٢
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون ٨٧
يَـٰبَنِىَّ ٱذْهَبُوا۟ فَتَحَسَّسُوا۟ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ٨٧
يَٰبَنِيَّ
ٱذۡهَبُواْ
فَتَحَسَّسُواْ
مِن
يُوسُفَ
وَأَخِيهِ
وَلَا
تَاْيۡـَٔسُواْ
مِن
رَّوۡحِ
ٱللَّهِۖ
إِنَّهُۥ
لَا
يَاْيۡـَٔسُ
مِن
رَّوۡحِ
ٱللَّهِ
إِلَّا
ٱلۡقَوۡمُ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
٨٧
قال يعقوب:
يا أبنائي عودوا إلى
«مصر»
فاستقصوا أخبار يوسف وأخيه، ولا تقطعوا رجاءكم من رحمة الله، إنه لا يقطع الرجاء من رحمة الله إلا الجاحدون لقدرته، الكافرون به.
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Rebar Kurdish Tafsir
{بێئومێد نەبوون لە ڕەحمەتی خوا} [
يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ
] ئهی كوڕی خۆم بڕۆن بگهڕێن بهدوای یوسف و براكهیدا، (تهحهسوس) گهڕانه بۆ شتی چاك، (تهجهسوس) گهڕانه بۆ شتی خراپ [
وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
] وه بێئومێد مهبن له ڕهحمهتی خوای گهوره [
إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧)
] به دڵنیایى هیچ كهسێك بێئومێد نابێت له ڕهحمهتی خوای گهوره تهنها كهسانێكی كافرو بێباوهڕ نهبێت.