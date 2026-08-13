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التفسير: يوسف ٨٦:١٢
يوسف
٨٦
٨٦:١٢
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
إِنَّمَآ
أَشۡكُواْ
بَثِّي
وَحُزۡنِيٓ
إِلَى
ٱللَّهِ
وَأَعۡلَمُ
مِنَ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
٨٦
قال يعقوب مجيبًا لهم:
لا أظهر همِّي وحزني إلا لله وحده، فهو كاشف الضرِّ والبلاء، وأعلم من رحمة الله وفرجه ما لا تعلمونه.
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العربية
تفسير السعدي
{ قَالَ }
يعقوب
{ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي }
أي: ما أبث من الكلام
{ وَحُزْنِي }
الذي في قلبي
{ إِلَى اللَّهِ }
وحده، لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم
{ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }
من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم.