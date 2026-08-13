تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: يوسف ٨٤:١٢
يوسف
٨٤
٨٤:١٢
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
عَنۡهُمۡ
وَقَالَ
يَٰٓأَسَفَىٰ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
وَٱبۡيَضَّتۡ
عَيۡنَاهُ
مِنَ
ٱلۡحُزۡنِ
فَهُوَ
كَظِيمٞ
٨٤
وأعرض يعقوب عنهم، وقد ضاق صدره بما قالوه،
وقال:
يا حسرتا على يوسف وابيضَّتْ عيناه، بذهاب سوادهما مِن شدة الحزن فهو ممتلئ القلب حزنًا، ولكنه شديد الكتمان له.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Опечаленный и обеспокоенный, Йакуб удалился от своих сыновей после того, как услышал от них нерадостную весть. В его сердце было столько печали, что он плакал до тех пор, пока его глаза не покрылись бельмами. В результате он потерял зрение, а в душе он продолжал переживать тяжелую утрату. А затем он принялся оплакивать Йусуфа. Он позволил вылиться наружу чувствам, которые скрывал много лет. Безусловно, постигшее его новое несчастье было гораздо менее тяжким, нежели утрата Йусуфа, однако оно пробудило в нем старые воспоминания.