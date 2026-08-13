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التفسير: يوسف ٨٢:١٢
يوسف
٨٢
٨٢:١٢
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ٱلَّتِي
كُنَّا
فِيهَا
وَٱلۡعِيرَ
ٱلَّتِيٓ
أَقۡبَلۡنَا
فِيهَاۖ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٨٢
ولما رجعوا وأخبروا أباهم بما حدث،
وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين:
واسأل -يا أبانا- أهل
«مصر»
، ومَن كان معنا في القافلة التي كنا فيها، وإنا صادقون فيما أخبرناك به.
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العربية
تفسير السعدي
{ وَاسْأَلِ }
إن شككت في قولنا
{ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا }
فقد اطلعوا على ما أخبرناك به
{ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ }
لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا الواقع.