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يوسف
٧٨
٧٨:١٢
قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ٧٨
قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًۭا شَيْخًۭا كَبِيرًۭا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٨
قَالُواْ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡعَزِيزُ
إِنَّ
لَهُۥٓ
أَبٗا
شَيۡخٗا
كَبِيرٗا
فَخُذۡ
أَحَدَنَا
مَكَانَهُۥٓۖ
إِنَّا
نَرَىٰكَ
مِنَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٧٨
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
Братья Йусуфа стали заискивать перед ним в надежде, что он простит их брата. Они сказали: «О повелитель! Его отец - многолетний старик, который не выдержит разлуки со своим сыном. Возьми одного из нас вместо него, ведь ты похож на праведного человека. Окажи любезность нам и нашему пожилому отцу».