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يوسف
٦١
٦١:١٢
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
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التفسير الميسر
قالوا:
سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معنا، ولن نقصِّر في ذلك.