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يوسف
٦
٦:١٢
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذَٰلِكَ
يَجۡتَبِيكَ
رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ
مِن
تَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ
نِعۡمَتَهُۥ
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰٓ
ءَالِ
يَعۡقُوبَ
كَمَآ
أَتَمَّهَا
عَلَىٰٓ
أَبَوَيۡكَ
مِن
قَبۡلُ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
عَلِيمٌ
حَكِيمٞ
٦
وكما أراك ربك هذه الرؤيا فكذلك يصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه الناس في منامهم من الرؤى مما تؤول إليه واقعًا، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالة، كما أتمها من قبل على أبويك إبراهيم وإسحاق بالنبوة والرسالة. إن ربك عليم بمن يصطفيه من عباده، حكيم في تدبير أمور خلقه.
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تفسير السعدي
Сынок! Аллах сделает тебя своим избранником, потому что ты наделен славными качествами и великолепными достоинствами. Аллах научит тебя толковать сны и разъяснять Небесные Писания и другие правдивые повествования. Он почтит тебя самой совершенной милостью как при жизни на земле, так и после смерти, и ты получишь благое вознаграждение в обоих мирах. Прежде такой милости были удостоены твои предки Ибрахим и Исхак, которых Аллах наделил огромным материальным и духовным богатством. Воистину, твой Господь объемлет своим знанием все сущее. Ему известно обо всех добрых и злых помыслах, которые кроются в человеческих сердцах, и поэтому каждый получает вознаграждение в соответствие с божественной мудростью. И благодаря этой мудрости Аллах расставляет все по своим местам. Сынок! Я истолковал тебе сновидение, но не рассказывай об этом своим братьям, потому что они могут позавидовать твоему славному положению в будущем и замыслить против тебя недоброе. Воистину, сатана является заклятым врагом человека. Он не отстает от потомков Адама ни днем, ни ночью, сражаясь с ними тайно и открыто. Поэтому людям следует воздерживаться от любых поступков, которые могут помочь сатане одержать верх над рабами Аллаха. Йусуф выполнил наставление своего отца и не стал рассказывать братьям об этом сновидении.