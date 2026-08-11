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التفسير: يوسف ٥٧:١٢
يوسف
٥٧
٥٧:١٢
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٧
ولَثواب الآخرة عند الله أعظم من ثواب الدنيا لأهل الإيمان والتقوى الذين يخافون عقاب الله، ويطيعونه في أمره ونهيه.
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تفسير السعدي
Пророк Йусуф был одним из самых праведных людей и заслужил вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И его вознаграждение в Последней жизни будет намного прекраснее вознаграждения в этом мире. Такая судьба уготована каждому, кто уверовал и исповедовал богобоязненность, потому что богобоязненность помогает человеку избегать великих и малых грехов, а совершенная вера помогает ему всем сердцем поверить тому, чему приказал поверить Аллах, и подтвердить свою убежденность обязательными и необязательными праведными поступками, совершаемыми душой и телом.