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التفسير: يوسف ٥٦:١٢
يوسف
٥٦
٥٦:١٢
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذَٰلِكَ
مَكَّنَّا
لِيُوسُفَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
يَتَبَوَّأُ
مِنۡهَا
حَيۡثُ
يَشَآءُۚ
نُصِيبُ
بِرَحۡمَتِنَا
مَن
نَّشَآءُۖ
وَلَا
نُضِيعُ
أَجۡرَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٥٦
وكما أنعم الله على يوسف بالخلاص من السجن مكَّن له في أرض
«مصر»
ينزل منها أي منزل شاءه. يصيب الله برحمته من يشاء من عباده المتقين، ولا يضيع أجر مَن أحسن شيئًا مِن العمل الصالح.
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العربية
تفسير السعدي
Аллах создал причины, благодаря которым Йусуф обрел власть и могущество. Он жил в роскоши, пользовался несметными благами и занимал высокое положение. Так предопределил Аллах, и это было милостью Господней по отношению к Йусуфу. Но эта милость не ограничивалась благополучием только в мирской жизни. Вот почему далее Всевышний сказал: