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التفسير: يوسف ٥٥:١٢
يوسف
٥٥
٥٥:١٢
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ٱجۡعَلۡنِي
عَلَىٰ
خَزَآئِنِ
ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنِّي
حَفِيظٌ
عَلِيمٞ
٥٥
وأراد يوسف أن ينفع العباد، ويقيم العدل بينهم،
فقال للملك:
اجعلني واليًا على خزائن
«مصر»
، فإني خازن أمين، ذو علم وبصيرة بما أتولاه.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: بمكه به سهرپهرشتیاری خهزێنهكانی زهوی میصر لهوهی كه خواردن و سهروهت و سامانی تیایه بۆ ئهوهی دادپهروهری بڵاو بكاتهوهو زوڵم و ستهم نههێڵێ وه خهڵكهكه بانگ بكات بۆ عیبادهتی خوای گهوره، (یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- پێغهمبهر بووهو ئهم شتهى به وهحى كردووه، وه ئهمه شهریعهتى ئێمه نیهو له شهریعهتی ئێمهدا دروست نیه داواى دهسهڵات و پۆست بكرێت و پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- دهفهرمێت: ئهوهى داواى بكات پێى نابهخشین) [
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)
] بهدڵنیایى من زۆر پارێزهرم و ههمووی ئهپارێزم، وه زۆر زانام لهم بوارهدا .