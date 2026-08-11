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التفسير: يوسف ٥١:١٢
يوسف
٥١
٥١:١٢
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٥١
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۢ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٥١
قَالَ
مَا
خَطۡبُكُنَّ
إِذۡ
رَٰوَدتُّنَّ
يُوسُفَ
عَن
نَّفۡسِهِۦۚ
قُلۡنَ
حَٰشَ
لِلَّهِ
مَا
عَلِمۡنَا
عَلَيۡهِ
مِن
سُوٓءٖۚ
قَالَتِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡـَٰٔنَ
حَصۡحَصَ
ٱلۡحَقُّ
أَنَا۠
رَٰوَدتُّهُۥ
عَن
نَّفۡسِهِۦ
وَإِنَّهُۥ
لَمِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٥١
قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديهن:
ما شأنكن حين راودتنَّ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما يريب؟
قلن:
معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شيء يَشينه،
عند ذلك قالت امراة العزيز:
الآن ظهر الحق بعد خفائه، فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع، وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 12:50إلى 12:51
Царь повелел освободить Йусуфа из темницы и привести его к нему. Однако, когда посланец явился к Йусуфу и велел ему предстать перед царем, он отказался покинуть темницу до тех пор, пока его полностью не оправдают. Этот поступок свидетельствует о его выдержке, благоразумии и здравомыслии. Он сказал посланцу: «Вернись к царю и спроси его, что случилось с женщинами, которые порезали себе руки? Воистину, история с этими женщинами очевидна и не вызывает никаких сомнений. И моему господину прекрасно известно о том, какими коварными были их козни».