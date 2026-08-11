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التفسير: يوسف ٤٨:١٢
يوسف
٤٨
٤٨:١٢
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
ثم يأتي بعد هذه السنين الخِصْبة سبع سنين شديدة الجَدْب، يأكل أهلها كل ما ادَّخرتم لهن من قبل، إلا قليلا مما تحفظونه وتدَّخرونه ليكون بذورًا للزراعة.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
] له دوای ئهوه حهوت ساڵ دێت كه سهخت و بێبارانی و وشكه ساڵی ئهبێت [
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
] ئهوهی كه ههڵتان گرتووه ئهوه ئهخۆن [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨)
] تهنها كهمێك نهبێ كه ههڵی ئهگرن.