تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: يوسف ٤٢:١٢
يوسف
٤٢
٤٢:١٢
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
لِلَّذِي
ظَنَّ
أَنَّهُۥ
نَاجٖ
مِّنۡهُمَا
ٱذۡكُرۡنِي
عِندَ
رَبِّكَ
فَأَنسَىٰهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ذِكۡرَ
رَبِّهِۦ
فَلَبِثَ
فِي
ٱلسِّجۡنِ
بِضۡعَ
سِنِينَ
٤٢
وقال يوسف للذي علم أنه ناجٍ من صاحبيه:
اذكرني عند سيِّدك الملك وأخبره بأني مظلوم محبوس بلا ذنب، فأنسى الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف، فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Йусуф попросил юношу, которому приснилось, что он разливает вино для своего господина, после выхода из тюрьмы рассказать его господину о случившемся с Йусуфом. Он надеялся, что этот господин проявит к нему сострадание и поможет ему выбраться из темницы. Но сатана позаботился, чтобы юноша после освобождения из темницы забыл о необходимости поминать Всевышнего Аллаха и искать пути приближения к нему. А наряду с этим юноша позабыл о Йусуфе, которого ему следовало отблагодарить самым совершенным образом. А произошло это потому, что предопределенные Аллахом события непременно должны исполниться. Йусуф пробыл в темнице несколько лет. Арабское слово бид ‘несколько’ означает от трех до девяти. Существует мнение, что он пробыл в темнице семь лет. Когда же Всевышний Аллах пожелал довести до конца начатое дело и освободить святого пророка из заточения, произошло событие, способствовавшее его освобождению и обретению им громкой славы. Таким событием стало сновидение египетского царя.