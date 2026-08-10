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التفسير: يوسف ٣٥:١٢
يوسف
٣٥
٣٥:١٢
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٣٥
ثُمَّ
بَدَا
لَهُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
مَا
رَأَوُاْ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٣٥
ثم ظهر للعزيز وأصحابه -من بعد ما رأوا الأدلة على براءة يوسف وعفته- أن يسجنوه إلى زمن يطول أو يقصر; منعًا للفضيحة.
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العربية
تفسير السعدي
Аллах помог Йусуфу устоять перед страшным искушением и пройти великое испытание, однако молва о происшедшем распространилась по всему городу. Люди разделились на тех, кто оправдывал жену визиря, и тех, кто порицал и обвинял ее, и поэтому хозяева Йусуфа решили, что его следует бросить в темницу. Они знали о его невиновности, но надеялись, что если Йусуф окажется в темнице, то очень скоро люди позабудут о происшедшем. Хорошо известно, что слухи продолжают распространяться до тех пор, пока для этого существует повод. Но стоит этому поводу исчезнуть, как люди забывают о случившемся. Руководствуясь этими соображениями, вельможи решили, что целесообразно заточить Йусуфа в темницу.