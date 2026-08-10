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التفسير: يوسف ٣٣:١٢
يوسف
٣٣
٣٣:١٢
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين ٣٣
قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
ٱلسِّجۡنُ
أَحَبُّ
إِلَيَّ
مِمَّا
يَدۡعُونَنِيٓ
إِلَيۡهِۖ
وَإِلَّا
تَصۡرِفۡ
عَنِّي
كَيۡدَهُنَّ
أَصۡبُ
إِلَيۡهِنَّ
وَأَكُن
مِّنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٣٣
قال يوسف مستعيذًا مِن شرهن ومكرهن:
يا ربِّ السجنُ أحب إليَّ مما يدعونني إليه من عمل الفاحشة، وإن لم تدفع عني مكرهن أَمِلْ إليهن، وأكن من السفهاء الذين يرتكبون الإثم لجهلهم.
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تفسير السعدي
Очевидно, женщины стали советовать Йусуфу согласиться на предложение госпожи и пользовались различными ухищрениями. Однако он предпочел попасть в темницу и вкусить наказание в мирской жизни, нежели насладиться мирскими благами и обречь себя на страшное наказание после смерти. Он взмолился: «Господи! Если Ты не избавишь меня от ухищрений этих женщин, то я могу склониться на их сторону, потому что я слаб и беспомощен. Если Ты не защитишь меня от них, то я могу уступить их желаниям. И если это произойдет, то я стану одним из невежественных грешников». Он назвал грех невежеством, ибо только невежественный человек может предпочесть недолговечные и беспокойные мирские удовольствия вечным и разнообразным удовольствиям в Райских садах. Может ли быть еще большее невежество?!! Воистину, знания и здравый смысл побуждают человека всегда отдавать предпочтение только самому лучшему и самому приятному, и поэтому благоразумный человек предпочитает совершать деяния, имеющие похвальные последствия.