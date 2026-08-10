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التفسير: يوسف ٣٠:١٢
يوسف
٣٠
٣٠:١٢
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
نِسۡوَةٞ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
تُرَٰوِدُ
فَتَىٰهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦۖ
قَدۡ
شَغَفَهَا
حُبًّاۖ
إِنَّا
لَنَرَىٰهَا
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٣٠
ووصل الخبر إلى نسوة في المدينة فتحدثن به،
وقلن منكرات على امرأة العزيز:
امرأة العزيز تحاول غلامها عن نفسه، وتدعوه إلى نفسها، وقد بلغ حبها له شَغَاف قلبها -وهو غلافه-، إنا لَنراها في هذا الفعل لفي ضلال واضح.
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العربية
تفسير السعدي
По городу распространилась молва о том, что жена визиря пыталась соблазнить своего раба, а женщины стали судачить: «Это ужасно! Она является такой знатной женщиной, а ее муж занимает такое высокое положение в обществе. И что вы думаете? Она стала соблазнять молодого юношу, своего раба. Она безумно влюбилась в него, и это чувство проникло в самые глубины ее души. Она желает его самым страстным образом. Однако она совершает ошибку, потому что женщине, занимающей такое положение, не подобает вести себя подобным образом. Это унижает ее в глазах окружающих». Однако эти слова не были простым порицанием в адрес жены визиря. Женщины в городе решили воспользоваться такой хитростью для того, чтобы увидеть юношу, который стал искушением для жены визиря. Они хотели разозлить жену визиря, чтобы она показала им Йусуфа и объяснила им свое поведение. Именно поэтому Всевышний Аллах назвал их сплетни хитростью и сказал: