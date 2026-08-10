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التفسير: يوسف ٢:١٢
يوسف
٢
٢:١٢
انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ٢
إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّۭا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢
إِنَّآ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَٰنًا
عَرَبِيّٗا
لَّعَلَّكُمۡ
تَعۡقِلُونَ
٢
إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب، لعلكم -أيها العرب- تعقلون معانيه وتفهمونها، وتعملون بهديه.
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العربية
تفسير السعدي
ومن بيانه وإيضاحه:
أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة، وأبينها،
[المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة ]
وكل هذا الإيضاح والتبيين
{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ْ}
أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه، وأوامره ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتها، أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه، و
{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ْ}
أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية، على أذهانكم،. فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل.