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يوسف
١٨
١٨:١٢
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ١٨
وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍۢ كَذِبٍۢ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌۭ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١٨
وَجَآءُو
عَلَىٰ
قَمِيصِهِۦ
بِدَمٖ
كَذِبٖۚ
قَالَ
بَلۡ
سَوَّلَتۡ
لَكُمۡ
أَنفُسُكُمۡ
أَمۡرٗاۖ
فَصَبۡرٞ
جَمِيلٞۖ
وَٱللَّهُ
ٱلۡمُسۡتَعَانُ
عَلَىٰ
مَا
تَصِفُونَ
١٨
وجاؤوا بقميصه ملطخًا بدم غير دم يوسف; ليشهد على صدقهم، فكان دليلا على كذبهم; لأن القميص لم يُمَزَّقْ.
فقال لهم أبوهم يعقوب عليه السلام:
ما الأمر كما تقولون، بل زيَّنت لكم أنفسكم الأمَّارة بالسوء أمرًا قبيحًا في يوسف، فرأيتموه حسنًا وفعلتموه، فصبري صبر جميل لا شكوى معه لأحد من الخلق، وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب، لا على حولي وقوتي.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 12:18إلى 12:19
В подтверждение своих слов братья показали отцу рубашку Йусуфа, на которой была кровь. Они пытались убедить его в том, что волк действительно растерзал их младшего брата, однако Йакуб не поверил им. Он видел взаимоотношения между братьями и знал о видении, которое приснилось Йусуфу. Все это давало ему основания не верить словам сыновей. Он сказал: «Вы решили разлучить меня с Йусуфом, и этот ужасный поступок показался вам привлекательным. Я постараюсь выполнить свой долг, проявить прекрасное терпение и пройти через это испытание. Я не стану сетовать на судьбу и жаловаться людям. Я не надеюсь на самого себя и буду усердно молить Аллаха о помощи». Пророк Йакуб сдержал данное обещание и жаловался на трудности только Всевышнему Создателю, потому что подобные жалобы не противоречат терпению и выдержке. Воистину, пророки всегда сдерживали свои обещания.