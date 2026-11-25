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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 83
يس
٨٣
٨٣:٣٦
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ﳄ
ٱلَّذِي
ﳅ
بِيَدِهِۦ
ﳆ
مَلَكُوتُ
ﳇ
كُلِّ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
وَإِلَيۡهِ
ﳊ
تُرۡجَعُونَ
ﳋ
٨٣
ﳌ
فتنزه الله تعالى وتقدس عن العجز والشرك، فهو المالك لكل شيء، المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو ممانع، وقد ظهرت دلائل قدرته، وتمام نعمته، وإليه تُرجعون للحساب والجزاء.
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