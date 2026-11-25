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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 82
يس
٨٢
٨٢:٣٦
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
ﲹ
أَمۡرُهُۥٓ
ﲺ
إِذَآ
ﲻ
أَرَادَ
ﲼ
شَيۡـًٔا
ﲽ
أَن
ﲾ
يَقُولَ
ﲿ
لَهُۥ
ﳀ
كُن
ﳁ
فَيَكُونُ
ﳂ
٨٢
ﳃ
إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له:
«كن»
فيكون، ومن ذلك الإماتة والإحياء، والبعث والنشور.
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