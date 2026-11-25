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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 81
يس
٨١
٨١:٣٦
اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٨١
أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ ٨١
أَوَلَيۡسَ
ﲩ
ٱلَّذِي
ﲪ
خَلَقَ
ﲫ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲬ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﲭ
بِقَٰدِرٍ
ﲮ
عَلَىٰٓ
ﲯ
أَن
ﲰ
يَخۡلُقَ
ﲱ
مِثۡلَهُمۚ
ﲲﲳ
بَلَىٰ
ﲴ
وَهُوَ
ﲵ
ٱلۡخَلَّٰقُ
ﲶ
ٱلۡعَلِيمُ
ﲷ
٨١
ﲸ
أو ليس الذي خلق السموات والأرض وما فيهما بقادر على أن يخلق مثلهم، فيعيدهم كما بدأهم؟ بلى، إنه قادر على ذلك، وهو الخلاق لجميع المخلوقات، العليم بكل ما خلق ويَخْلُقُ، لا يخفى عليه شيء.
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