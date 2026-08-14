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التفسير: طه ٩٧:٢٠
طه
٩٧
٩٧:٢٠
قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الاهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ٩٧
قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًۭا لَّن تُخْلَفَهُۥ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَـٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًۭا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ٩٧
قَالَ
فَٱذۡهَبۡ
فَإِنَّ
لَكَ
فِي
ٱلۡحَيَوٰةِ
أَن
تَقُولَ
لَا
مِسَاسَۖ
وَإِنَّ
لَكَ
مَوۡعِدٗا
لَّن
تُخۡلَفَهُۥۖ
وَٱنظُرۡ
إِلَىٰٓ
إِلَٰهِكَ
ٱلَّذِي
ظَلۡتَ
عَلَيۡهِ
عَاكِفٗاۖ
لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ
ثُمَّ
لَنَنسِفَنَّهُۥ
فِي
ٱلۡيَمِّ
نَسۡفًا
٩٧
قال موسى للسامري:
فاذهب فإن عقوبتك في الحياة الدنيا أن تعيش منبوذًا تقول لكل أحد: لا أَمَسُّ ولا أُمَسُّ، وإن لك موعدا لعذابك وعقابك، لن يُخْلفك الله إياه، وسوف تلقاه، وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته لنُحرقنَّه بالنار، ثم لنُذرونَّه في البحر ذروا لتذهب به الريح؛ حتى لا يبقى منه أثر.
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تفسير السعدي
В этой жизни тебя постигнет наказание, по причине которого люди будут избегать тебя и не станут прикасаться к тебе. Если же кто-нибудь захочет приблизиться к тебе, ты закричишь: «Не касайтесь меня! Не приближайтесь ко мне!» Это будет наказанием за то, что ты прикоснулся к тому, чего не касался никто другой, и осмелился совершить то, чего не совершал никто прежде. А когда наступит неизбежный день, ты получишь воздаяние за все совершенные тобой добрые и злые деяния. Смотри же на то, как мы будем сжигать твоего тельца. Муса сдержал свое обещание и сжег тельца, и если бы он действительно был богом, то сумел бы избежать подобной участи. Он сделал это на глазах у сынов Исраила, потому что любовь к нему успела проникнуть в их сердца. Он сжег животное и рассеял его прах по морю, дабы любовь к идолу навсегда покинула сердца его соплеменников. А если бы он оставил тельца в живых, то это стало бы очередным испытанием для сынов Исраила, потому что в человеческих сердцах чаще всего преобладает тяга к дурному и порочному. А после того, как сыны Исраила осознали свое заблуждение, святой пророк возвестил им о том, кто действительно заслуживает поклонения и обожествления и не имеет себе равных. Он сказал: