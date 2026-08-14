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التفسير: طه ٩٦:٢٠
طه
٩٦
٩٦:٢٠
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
بَصُرۡتُ
بِمَا
لَمۡ
يَبۡصُرُواْ
بِهِۦ
فَقَبَضۡتُ
قَبۡضَةٗ
مِّنۡ
أَثَرِ
ٱلرَّسُولِ
فَنَبَذۡتُهَا
وَكَذَٰلِكَ
سَوَّلَتۡ
لِي
نَفۡسِي
٩٦
قال السامري:
رأيت ما لم يروه - وهو جبريل عليه السلام - على فرس، وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده، فأخذتُ بكفي ترابا من أثر حافر فرس جبريل، فألقيته على الحليِّ الذي صنعت منه العجل، فكان عجلا جسدًا له خوار؛ بلاء وفتنة، وكذلك زيَّنت لي نفسي الأمَّارة بالسوء هذا الصنيع.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
] (سامیرى) وتی: ئهوهی من بینیومه ئهوان نهیانبینیوه كه جبریلی بینیوه لهسهر ئهسپهكهی [
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
] وه مشتێك له شوێنهواری شوێن پێی ئهسپهكهی جبریلی ههڵگرتووه [
فَنَبَذْتُهَا
] وه فڕێم دایه سهر ئهو ئاڵتوونه كه تاوابۆوه لهسهر شێوهی گوێلك [
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦)
] كه بیوتایه ببه به ههر شتێك دهبووه ئهو شته، یاخود وتراوه ههڵی داوهته سهر ههر شتێكی بێ گیان وای لێ هاتووه تا گیان و ڕۆح ئهچووه بهری و زیندوو ئهبۆوه، وه نهفسیشم ئهم شتهی بۆ ڕازاندمهوه.