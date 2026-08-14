تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: طه ٩٤:٢٠
طه
٩٤
٩٤:٢٠
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
يَبۡنَؤُمَّ
لَا
تَأۡخُذۡ
بِلِحۡيَتِي
وَلَا
بِرَأۡسِيٓۖ
إِنِّي
خَشِيتُ
أَن
تَقُولَ
فَرَّقۡتَ
بَيۡنَ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
وَلَمۡ
تَرۡقُبۡ
قَوۡلِي
٩٤
ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه يجرُّه إليه،
فقال له هارون:
يا ابن أمي لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، إني خفتُ - إن تركتهم ولحقت بك -
أن تقول:
فرَّقت بين بني إسرائيل، ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Ты велел мне замещать тебя в твое отсутствие, и если бы я покинул сынов Исраила, то ослушался бы твоей воли. Я не сделал этого, потому что опасался разгневать тебя. Ты стал бы упрекать меня в том, что по моей вине сыны Исраила остались без старшего и разошлись во мнении. Посему не считай меня нечестивым человеком и не позволяй нашим врагам злорадствовать. Муса пожалел о том, что грубо обошелся со своим братом и сказал: «Господи! Прости меня и моего брата и введи нас в Свою милость, ибо Ты - Милосерднейший из милосердных» (7:151). Затем он обратился к самаритянину.