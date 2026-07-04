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طه
٨٥
٨٥:٢٠
قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ٨٥
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ ٨٥
قَالَ
فَإِنَّا
قَدۡ
فَتَنَّا
قَوۡمَكَ
مِنۢ
بَعۡدِكَ
وَأَضَلَّهُمُ
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٥
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Rebar Kurdish Tafsir
{سامیری خەڵكی گومڕا دەكات} [
قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
] خوای گهوره فهرمووی: له دوای تۆ ئێمه قهومهكهتمان تاقیكردهوهو تووشی تاقیكردنهوه بوون [
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥)
] وه (سامیری) گومڕاى كردن كه گوێلكێكی بۆ دروست كردن له ئاڵتوون وه وای لێ كردن كه ئهم گوێلكه بپهرستن.