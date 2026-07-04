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طه
٨٣
٨٣:٢٠
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
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تفسير السعدي
Всевышний обещал Мусе, что он предстанет перед Ним в течение тридцати дней и еще десяти дней для того, чтобы получить в откровении Тору. Когда наступил назначенный срок, святой пророк поспешно отправился к условленному месту, стремясь получить обещанное ему откровение. И тогда Аллах спросил его, почему он оставил свой народ позади и не потерпел, чтобы прийти к условленному месту вместе с ними.