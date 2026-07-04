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طه
٨٢
٨٢:٢٠
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَإِنِّي
لَغَفَّارٞ
لِّمَن
تَابَ
وَءَامَنَ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
ثُمَّ
ٱهۡتَدَىٰ
٨٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ
] وه من زۆر لێخۆشبووم بۆ كهسێك كه تهوبه بكات له تاوانهكانی [
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
] وه ئیمان بێنێت و كردهوهی چاك بكات (كردهوهى چاك ئهوهیه كه نیهتت بۆ خواى گهوره بێت و بۆ ریات نهبێت، وه لهسهر سوننهت بێت و بیدعه نهبێت) [
ثُمَّ اهْتَدَى (٨٢)
] پاشان هیدایهت وهربگرێ، واته: لهسهر ئهو ڕێگا ڕاسته كه ئیسلام و سوننهته دامهزراو بێت تا مردن.