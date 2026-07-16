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طه
٦٤
٦٤:٢٠
فاجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ٦٤
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّۭا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ٦٤
فَأَجۡمِعُواْ
كَيۡدَكُمۡ
ثُمَّ
ٱئۡتُواْ
صَفّٗاۚ
وَقَدۡ
أَفۡلَحَ
ٱلۡيَوۡمَ
مَنِ
ٱسۡتَعۡلَىٰ
٦٤
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تفسير السعدي
Мы должны объединиться и помогать друг другу для того, чтобы сразу одолеть Мусу. Нам следует выступить единым строем для того, чтобы наши колдовские чары были сильнее, а сердца людей преисполнились страхом перед нами. Тогда каждый из нас сумеет показать все, на что он способен. И знайте, что успех будет сопутствовать тому, кто сегодня одержит верх. От сегодняшнего дня зависит наше будущее. Насколько же упрямыми и скверными были люди, которые решили сопротивляться истине всеми возможными способами. Они замыслили великую хитрость, но Аллах пожелал сохранить свет своей религии и поддержать истину в борьбе с ложью. Колдуны объединили свои усилия и приняли окончательное решение. Оставалось только начать состязание.