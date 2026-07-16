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طه
٦٤
٦٤:٢٠
فاجمعوا كيدكم ثم ايتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ٦٤
فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّۭا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ٦٤
فَأَجۡمِعُواْ
كَيۡدَكُمۡ
ثُمَّ
ٱئۡتُواْ
صَفّٗاۚ
وَقَدۡ
أَفۡلَحَ
ٱلۡيَوۡمَ
مَنِ
ٱسۡتَعۡلَىٰ
٦٤
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ
] ئێوه نهخشهو پیلانی خۆتان كۆ بكهنهوه [
ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا
] پاشان ههمووتان به یهك پۆل وهرن [
وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (٦٤)
] وه ئهوهی ئهمڕۆ زاڵ بێت و بیباتهوه ئهوه سهرفرازو سهركهوتوو ئهبێت.