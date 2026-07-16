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طه
٦٣
٦٣:٢٠
قالوا ان هاذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ٦٣
قَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَٰنِ لَسَـٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ٦٣
قَالُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَٰنِ
لَسَٰحِرَٰنِ
يُرِيدَانِ
أَن
يُخۡرِجَاكُم
مِّنۡ
أَرۡضِكُم
بِسِحۡرِهِمَا
وَيَذۡهَبَا
بِطَرِيقَتِكُمُ
ٱلۡمُثۡلَىٰ
٦٣
فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وتحادثوا سرًا،
قالوا:
إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من بلادكم بسحرهما، ويذهبا بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليها، فأحكموا كيدكم، واعزموا عليه من غير اختلاف بينكم، ثم ائتوا صفًا واحدًا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة؛ لتَبْهَروا الأبصار، وتغلبوا سحر موسى وأخيه، وقد ظفر بحاجته اليوم مَن علا على صاحبه، فغلبه وقهره.
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تفسير السعدي
Их слова были похожи на слова Фараона. Может быть, они повторили их непреднамеренно. А может быть, он сам убедил их в правдивости слов, которые он произнес перед всем народом. Наряду с этим чародеи назвали свой путь похвальным. Они решили, что Муса завидует им и желает одержать над ними верх только для того, чтобы обрести славу и известность. Именно с этой целью они занимались колдовством, и вдруг некий муж может лишить их власти, заработка и всего, что они приобрели в течение долгого времени. Они разъясняли это друг другу и побуждали друг друга сделать все возможное для того, чтобы одержать верх. Они сказали: