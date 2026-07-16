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طه
٥٥
٥٥:٢٠
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
۞ مِنۡهَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
وَفِيهَا
نُعِيدُكُمۡ
وَمِنۡهَا
نُخۡرِجُكُمۡ
تَارَةً
أُخۡرَىٰ
٥٥
من الأرض خَلَقْناكم - أيها الناس -، وفيها نعيدكم بعد الموت، ومنها نخرجكم أحياء مرة أخرى للحساب والجزاء.
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تفسير السعدي
После упоминания о великодушии земли, которая по воле Аллаха в ответ на ниспосылаемый с небес дождь взращивает самые различные растения, Всевышний Господь поведал о том, что Он сотворил из нее людей. Когда люди умирают, они возвращаются в эту землю для того, чтобы воскреснуть из нее. Аллах сотворил человека из небытия, и людям это прекрасно известно. Когда же наступит День воскресения, Он изведет людей из земли в очередной раз для того, чтобы каждый человек получил воздаяние за совершенные им деяния. Из всего сказанного следует, что оживление безжизненной земли и сотворение человека из земли являются двумя ясными логическими доводами в пользу правдивости воскрешения.