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التفسير: طه ٥١:٢٠
طه
٥١
٥١:٢٠
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
فَمَا
بَالُ
ٱلۡقُرُونِ
ٱلۡأُولَىٰ
٥١
قال فرعون لموسى -على وجه المغالطة والمشاغبة-: فما شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية، فقد سبقونا إلى الإنكار والكفر؟
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تفسير السعدي
Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование Аллаха, совершали беззаконие, упрямо отстаивали свои взгляды и по сей день являются для нас примером?