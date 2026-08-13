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التفسير: طه ٤٩:٢٠
طه
٤٩
٤٩:٢٠
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
فَمَن
رَّبُّكُمَا
يَٰمُوسَىٰ
٤٩
قال فرعون لهما -على وجه الإنكار-: فمَن ربكما يا موسى؟
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 20:48إلى 20:49
Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и Его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал Фараона уверовать в истину и покориться ей и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.