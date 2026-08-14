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التفسير: طه ١٣٤:٢٠
طه
١٣٤
١٣٤:٢٠
ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ١٣٤
وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍۢ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًۭا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١٣٤
وَلَوۡ
أَنَّآ
أَهۡلَكۡنَٰهُم
بِعَذَابٖ
مِّن
قَبۡلِهِۦ
لَقَالُواْ
رَبَّنَا
لَوۡلَآ
أَرۡسَلۡتَ
إِلَيۡنَا
رَسُولٗا
فَنَتَّبِعَ
ءَايَٰتِكَ
مِن
قَبۡلِ
أَن
نَّذِلَّ
وَنَخۡزَىٰ
١٣٤
ولو أنَّا أهلكنا هؤلاء المكذبين بعذاب من قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابًا لقالوا:
ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك، فنصدقه، ونتبع آياتك وشرعك، مِن قبل أن نَذلَّ ونَخزى بعذابك.
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العربية
تفسير السعدي
Коранические аяты приносят пользу правоверным и увеличивают их веру и убежденность. Что же касается тех, кто отворачивается от них и противится им, то они не могут уверовать в Коран и извлечь из него пользу. Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97). Однако ниспослание знамений неверным не остается безрезультатным, потому что эти знамения лишают неверных возможности оправдаться собственной неосведомленностью. У них не будет оправданий, когда они узрят наказание, потому что к ним пришел Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, и они узрели многочисленные чудеса и доказательства. Поэтому далее Всевышний сказал: