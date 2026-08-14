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التفسير: طه ١٢٩:٢٠
طه
١٢٩
١٢٩:٢٠
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
كَلِمَةٞ
سَبَقَتۡ
مِن
رَّبِّكَ
لَكَانَ
لِزَامٗا
وَأَجَلٞ
مُّسَمّٗى
١٢٩
ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى عنده للازمهم الهلاك عاجلا، لأنهم يستحقونه؛ بسبب كفرهم.
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العربية
تفسير السعدي
Этими словами Господь утешил Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и призвал его воздержаться от проклятий в адрес неверных, которые отворачиваются от истины. Неверие и безбожие обрекают этих людей на страдания и мучения, от которых им не удастся избавиться, потому что Аллах сделал наказание неизбежным последствием грехов и злодеяний. Неверные уже встали на этот путь, но Аллах отсрочил их наказание и дал слово не подвергать Своих рабов лютой каре до наступления установленного срока. И если грешники возвращаются на путь своего Господа до исполнения Божьего обещания, то Он принимает их покаяния и избавляет их от наказания.