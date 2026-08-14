تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: طه ١٢٦:٢٠
طه
١٢٦
١٢٦:٢٠
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
كَذَٰلِكَ
أَتَتۡكَ
ءَايَٰتُنَا
فَنَسِيتَهَاۖ
وَكَذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمَ
تُنسَىٰ
١٢٦
قال الله تعالى له:
حشرتك أعمى; لأنك أتتك آياتي البينات، فأعرضت عنها، ولم تؤمن بها، وكما تركتَها في الدنيا فكذلك اليوم تُترك في النار.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه ئایهتهكانی ئێمهت پێگهیشت تۆ پشتت تێ كردو پشتگوێت خست و وازت لێ هێناو تهماشات نهكرد [
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)
] ئێستاش ئاوا به كوێری بهجێ ئههێڵدرێی لهناو ئاگری دۆزهخداو وهكو لهبیركراو مامهڵهت لهگهڵدا دهكرێت.