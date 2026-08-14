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التفسير: طه ١٢٤:٢٠
طه
١٢٤
١٢٤:٢٠
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
أَعۡرَضَ
عَن
ذِكۡرِي
فَإِنَّ
لَهُۥ
مَعِيشَةٗ
ضَنكٗا
وَنَحۡشُرُهُۥ
يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
أَعۡمَىٰ
١٢٤
ومن تولَّى عن ذكري الذي أذكِّره به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيِّقة شاقة -وإن ظهر أنه من أهل الفضل واليسار-، ويُضيَّق قبره عليه ويعذَّب فيه، ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤية وعن الحجة.
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Rebar Kurdish Tafsir
{پشت كردن لە ئیسلام هۆكاری ژیان ناخۆشییە} [
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
] وه ههر كهسێكیش پشت له دین و قورئانهكهی من بكات [
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
] ئهوه به دڵنیایى ژیانێكی تهنگ و تهسك له دونیادا ئهیژێنین له دوودڵى و گومان و دڵهڕاوكێ و شڵهژاویدا دهژێت، وه لهناو گۆریشدا سزا دهدرێت و گۆڕهكهى لێ تهسك دهكرێتهوه تا پهراسوهكانى ههموو دهشكێت [
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤)
] وه له ڕۆژی قیامهتیشدا به كوێری حهشری ئهكهین.