تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: طه ١١٦:٢٠
طه
١١٦
١١٦:٢٠
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
قُلۡنَا
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ٱسۡجُدُواْ
لِأٓدَمَ
فَسَجَدُوٓاْ
إِلَّآ
إِبۡلِيسَ
أَبَىٰ
١١٦
واذكر - أيها الرسول -
إذ قلنا للملائكة:
اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام، فأطاعوا، وسجدوا، لكن إبليس امتنع من السجود.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
После того как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, Он повелел ангелам пасть ниц перед человеком и тем самым выразить ему свое почтение. Ангелы тотчас повиновались Господу, и только Иблис, который находился среди них, надменно отказался поклониться Адаму и сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины» (38:76). Это было свидетельством величайшей ненависти, которую Иблис испытывал к Адаму и его супруге. Зависть породила в нем ненависть, и поэтому Аллах предостерег Адама и его супругу от этого коварного врага.