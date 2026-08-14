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التفسير: طه ١١٥:٢٠
طه
١١٥
١١٥:٢٠
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
عَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
ءَادَمَ
مِن
قَبۡلُ
فَنَسِيَ
وَلَمۡ
نَجِدۡ
لَهُۥ
عَزۡمٗا
١١٥
ولقد وصينا آدم مِن قَبلِ أن يأكل من الشجرة، ألا يأكل منها،
وقلنا له:
إن إبليس عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة، فتشقى أنت وزوجك في الدنيا، فوسوس إليه الشيطان فأطاعه، ونسي آدم الوصية، ولم نجد له قوة في العزم يحفظ بها ما أُمر به.
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تفسير السعدي
Мы заключили с Адамом завет и взяли с него слово соблюдать этот завет надлежащим образом. Он покорился Нашей воле и вознамерился исправно выполнить свои обязанности, но впоследствии забыл о том, что ему было велено. Его былая решимость пропала, и он совершил проступок, который стал примером для его потомков. Люди унаследовали от Адама это качество и стали забывать о своих обязанностях, уподобляясь своему прародителю. Адам совершил грех, и его потомки стали совершать грехи. Он нарушил твердое намерение соблюсти завет, и его потомки последовали его примеру. Затем он поспешно раскаялся в содеянном и признал свою ошибку, и тогда Аллах простил его и обещал простить всех, кто последует его примеру и откажется от несправедливости. В последующих семи аятах Всевышний Аллах более подробно описал то, что изложено в этом откровении, и сказал: