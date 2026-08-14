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التفسير: طه ١٠٦:٢٠
طه
١٠٦
١٠٦:٢٠
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
فيترك الأرض حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها، لا يرى الناظر إليها مِن استوائها مَيْلا ولا ارتفاعًا ولا انخفاضًا.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে,