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التفسير: طه ١٠٣:٢٠
طه
١٠٣
١٠٣:٢٠
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
يتهامسون بينهم،
يقول بعضهم لبعض:
ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 20:101إلى 20:103
Кто отказывается уверовать в Священный Коран, пренебрегает его повелениями и запретами либо считает необязательным постижение его истинного смысла, тот взваливает на свои плечи бремя величайшего греха. Именно этот грех подталкивает человека к неверию и заблуждению, в результате чего человек обрекает себя вечно нести бремя этого греха. В День воскресения злодеяния обернутся для него наказанием, и он будет вечно вкушать плоды своих больших и малых прегрешений. Как же скверно бремя адских мучеников! Как же мучительно наказание, которое ожидает их в День воскресения!