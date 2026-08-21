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التفسير: ص ٧٩:٣٨
ص
٧٩
٧٩:٣٨
قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ٧٩
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩
قَالَ
رَبِّ
فَأَنظِرۡنِيٓ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
يُبۡعَثُونَ
٧٩
قال إبليس:
ربِّ فأخِّر أجلي، ولا تهلكني إلى حين تَبعث الخلق من قبورهم.
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العربية
تفسير السعدي
{ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ }
لشدة عداوته لآدم وذريته، ليتمكن من إغواء من قدر اللّه أن يغويه.