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التفسير: ص ٧٢:٣٨
ص
٧٢
٧٢:٣٨
فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ٧٢
فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ٧٢
فَإِذَا
سَوَّيۡتُهُۥ
وَنَفَخۡتُ
فِيهِ
مِن
رُّوحِي
فَقَعُواْ
لَهُۥ
سَٰجِدِينَ
٧٢
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ
] كاتێك كه ڕێكم خست و شێوهیم بۆ كرد [
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
] وه له روحی خۆم خسته بهری، ئهمه بۆ (ئیزافهی تهشریف و تهعزیم)ه بۆ ڕێزو بهگهورهزانینه نهك خوای گهوره ئهو روحهی خۆی بخاته بهری ئهگهر نا ئهبوایه ئادهمیش ههمیشهیی بوایهو مردنی بهسهردا نههاتایه [
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢)
] كه ڕوحم كرده بهری ئێوه ههمووتان كڕنوشی ڕێزی بۆ بهرن نهك كڕنوشی عیبادهت.