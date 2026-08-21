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التفسير: ص ٦٧:٣٨
ص
٦٧
٦٧:٣٨
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
هُوَ
نَبَؤٌاْ
عَظِيمٌ
٦٧
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (٦٧)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهمه ههواڵێكی یهكجار گهورهیه (هاتنی قیامهت، یان ناردنى من بۆ ئێوه).