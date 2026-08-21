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التفسير: ص ٦٢:٣٨
ص
٦٢
٦٢:٣٨
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢
وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًۭا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ٦٢
وَقَالُواْ
مَا
لَنَا
لَا
نَرَىٰ
رِجَالٗا
كُنَّا
نَعُدُّهُم
مِّنَ
ٱلۡأَشۡرَارِ
٦٢
وقال الطاغون:
ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار الأشقياء؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم خطأ، أو أنهم معنا في النار، لكن لم تقع عليهم الأبصار؟
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (٦٢)
] دۆزهخیهكان ئهڵێن ئهوه چیه بۆ پیاوانێك نابینین كه فهقیری باوهڕدارانن له دونیا ئێمه وامان ئهزانی كه ئهوانه لهكهسه زۆر خراپهكارانن بۆ ئێستا له دۆزهخدا نین وهكو (عهممارو خهباب و صوههیب و بیلال و یاسر)و ئهوانه.