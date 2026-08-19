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التفسير: ص ٥٠:٣٨
ص
٥٠
٥٠:٣٨
جنات عدن مفتحة لهم الابواب ٥٠
جَنَّـٰتِ عَدْنٍۢ مُّفَتَّحَةًۭ لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ٥٠
جَنَّٰتِ
عَدۡنٖ
مُّفَتَّحَةٗ
لَّهُمُ
ٱلۡأَبۡوَٰبُ
٥٠
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تفسير السعدي
Это - обитель вечного местопребывания, которая настолько прекрасна и совершенна, что праведники никогда не согласятся сменить ее на что-нибудь иное. Они ни за что не выйдут из райских садов, и никто не станет изгонять их оттуда. Двери их дворцов и горниц всегда будут раскрыты перед ними - им не придется самостоятельно открывать дверей, потому что за них это будут делать покорные слуги. Все это свидетельствует о том, что обитатели Рая будут пребывать в полной безопасности, и поэтому они вообще не будут запирать двери.