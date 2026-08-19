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التفسير: ص ٢٨:٣٨
ص
٢٨
٢٨:٣٨
ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار ٢٨
أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨
أَمۡ
نَجۡعَلُ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
كَٱلۡمُفۡسِدِينَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
أَمۡ
نَجۡعَلُ
ٱلۡمُتَّقِينَ
كَٱلۡفُجَّارِ
٢٨
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل أهل التقوى المؤمنين كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه التسوية غير لائقة بحكمة الله وحُكْمه، فلا يستوون عند الله، بل يثيب الله المؤمنين الأتقياء، ويعاقب المفسدين الأشقياء.
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Rebar Kurdish Tafsir
{چاكهكاران و خراپهكاران یهكسان نین} [
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
] یاخود ئایا ئێمه ئهوانهی كه باوهڕیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه وهك ئهو كهسانهیان دائهنێین كه ئاشووب ئهگێڕن لهسهر زهویدا [
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (٢٨)
] یاخود ئهوانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن وهكو خراپهكارانیان دائهنێین، نهخێر ئهمه شتێكی نا دادپهروهریهو له خوای گهوره ناوهشێتهوه، بهڵكو رۆژى قیامهت ههیهو لهوێ ههموو كهس پاداشت یان سزاى دادپهروهرانه وهردهگرێت.