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التفسير: ص ٢٥:٣٨
ص
٢٥
٢٥:٣٨
فغفرنا له ذالك وان له عندنا لزلفى وحسن ماب ٢٥
فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍۢ ٢٥
فَغَفَرۡنَا
لَهُۥ
ذَٰلِكَۖ
وَإِنَّ
لَهُۥ
عِندَنَا
لَزُلۡفَىٰ
وَحُسۡنَ
مَـَٔابٖ
٢٥
فغفرنا له ذلك، وجعلناه من المقرَّبين عندنا، وأعددنا له حسن المصير في الآخرة.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ
] ئێمهش لێی خۆش بووین لهو بڕیاره پهلهیهی كه دای [
وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٥)
] وه له رۆژى قیامهت داود پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- لهلای ئێمه نزیكی و ڕێزو لێخۆشبوونی بۆ ههیه، وه گهڕانهوهی باشیشی بۆ ههیه كه پله بهرزهكانى بهههشته.